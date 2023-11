LIVE Slavia Praga-Roma 0-0 | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 9 novembre 2023) 2023-11-09 19:40:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Una serata cruciale: 90? per prendersi gli ottavi di UEFA Europa League. Alle 18.45 laè di scena asul campo delloper la 4ª giornata della fase a gironi: i giallorossi di José Mourinho, primi nel gruppo G a punteggio pieno (9 punti), possono staccare il pass per la fase a eliminazione diretta con due turni di anticipo in caso di successo, un traguardo importante anche per il morale, considerando il derby con la Lazio in programma domenica alle 18. A sua volta, la formazione ceca (seconda con 6 punti) cerca una vittoria per agganciare i capitolini in vetta. STATISTICHE – Dalla vittoria contro il Palermo in Coppa UEFA nel febbraio 2006, lonon ha vinto nessuna ...