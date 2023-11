LIVE Real Madrid-Virtus Bologna 80-65 | Eurolega basket in DIRETTA | ultimi 5? al Wizink Center | con i Blancos a +15! I bolognesi non mollano fino alla fine

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA96-70 Hezonja risponde con la stessa moneta! 93-70 Tripla di Jaleen Smith per il -23 della! 93-67 1/2 per Dzanan Musa in lunetta. 92-67 Appoggio di Walter Tavares, che aggiorna il bottino personale a 17 punti! 90-67 2/2 per Tornike Shengelia a cronometro fermo: 12 punti per il georgiano, con lache cerca di limitare i danni! Doppia doppia di Facundo Campazzo con 18 punti e 10 assist! 90-65 Tripla di Fabien Causeur, che sale in doppia cifra a quota 10 punti: inon intendono calare l’intensità! 87-65 Guerschon Yabusele elude la difesa di Shengelia: gli spagnoli si avvicinano sempre piùvittoria! 85-65 Rudy Fernandez segna il libero: +20! Fallo ...