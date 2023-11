LIVE Real Madrid-Virtus Bologna 53-37 | Eurolega basket in DIRETTA | +18 all’intervallo lungo per i padroni di casa! Campazzo inarrestabile | V-nere in difficoltà

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude anche il secondo quarto: dopo 20? ilconduce sullaper 53-37 con un parziale interno di 27-10! 53-37 Primi punti del match per Jordan Mickey! 53-35 Non trema la mano ain lunetta, che continua ad aggiornare il proprio bottino personale: 2/2! 51-35 Ancora Dunston che va a bersaglio per i bianconeri: le V-cercano di risalire la china! 51-33 Musa dal pitturato: ilsfiora il +20,in netta crisi! 49-33 Ancorada due:il playmaker ritornato in Spagna quest’anno! 47-33 2+1 chiuso da Facundo: ...