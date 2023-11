LIVE – Real Madrid-Virtus Bologna 23-22 | Eurolega 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ilindi, sfida valida per la 7^ giornata dell’di basket. Super sfida tra due squadre che stanno navigando nella parte altissima della classifica. Se i Blancos sono una certezza, e navigano attualmente a punteggio pieno, le Vu Nere cercheranno di confermarsi come una bellissima, per certi versi, sorpresa, con risultati che rispecchiano una rosa dall’alto potenziale, dopo la campagna deludente della scorsa stagione. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 9 novembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempoe. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE IL ...