LIVE Paolini-Friedsam 6-3 | 6-2 | Italia-Germania 2-0 BJK Cup in DIRETTA | azzurre straordinarie | è semifinale 9 anni dopo!

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui dunque ladell’incontro tra! Ci risentiremo sabato per la. Un saluto sportivo a tutti! 14.12 Solamente 5 punti persi sulla prima da(85% 28/33), mentre sulla seconda un buonissimo 53%. Molto basse chiaramente le % della tedesca, che ha messo in campo il 64% di prime, ottenendo il 58% di punti con la prima e il 50% con la seconda, a dimostrazione della risposta di Jasmine quest’oggi. Tre ace a uno per, due doppi falli per la tedesca a fronte di zero dell’azzurra. 25 gratuiti a 15 (malcontati dal sito della BJK Cup). 20-8 i vincenti per. 14.10 Dopo 9di assenza dalle prime 4 ...