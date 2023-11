LIVE Paolini-Friedsam 5-2 | Italia-Germania 1-0 BJK Cup in DIRETTA | serve la tedesca per restare nel primo set!

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Volèe che colpisce il nastro, sul&volley, e atterra appena al di là. 40-40 Risposta di rovescio lungolinea, sotterra il dritto la. A-40 Attacca di rovescio e ottiene il punto. 40-40 Ace (3). 30-40 Stecca la risposta di dritto. 15-40 Altro dritto incrociato, altro vincente!!!! 15-30 Bellissimo approccio in back, pallonetto ma chiusura col rovescio al volo di! 15-15 In lunghezza esce il rovescio dell’azzurra. 0-15 Passante di dritto incrociato! 5-2 Altro attacco di dritto, a pallate la sta prendendo. 40-0 Servizione e dritto easy! 30-0 Attacco di rovescio e punto! 15-0 Servizio vincente dell’azzurra. 4-2 Servizio vincente. 40-0 Bel ...