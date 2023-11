LIVE Paolini-Friedsam 4-1 | Italia-Germania 1-0 BJK Cup in DIRETTA | c’è il break dell’azzurra

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio, dritto e smash. 4-1 Facile game per l’azzurra. 40-15 Risposta di rovescio in rete. 30-15 Prima vincente al centro. 15-15 Errore con lo smash di. 15-0 Prima vincente. 3-1 Back lungo di. 40-A Lenta in uscita dal servizio, la tedesca ha problemi alla coscia. 40-40 Lungolinea di rovescio in rete di Jasmine. 30-40 Regalo di drittodopo il servizio. 30-30 Errore di rovescio di. 15-30 Scambio lungo stavolta vinto da, che però spreca molte energie, e chissà che capacità avrà il suo serbatoio. 0-30 NON C’E’ match sul ritmo! Sbaglia la tedesca col dritto in corsa. 0-15 Errore di dritto dopo il servizio di. 2-1 Tiene il servizio a ...