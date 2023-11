LIVE Paolini-Friedsam 2-1 | Italia-Germania 1-0 BJK Cup in DIRETTA | iniziato il 2° singolare! Azzurre per ipotecare la semifinale

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Tiene il servizio a 15 l’azzurra. 40-15 Buona risposta e dritto a chiudere. 40-0 Spinge di dritto, il back in rete della tedesca. 30-0 Lunga la risposta di rovescio di. 15-0 Servizio e coppia di dritti. 1-1 Di poco largo il dritto lungolinea in corsa dell’azzurra. A-40 Scende a rete e chiude con la volèe di rovescio. 40-40 Ace (2). 40-A Gratuito di rovescio dopo il servizio. 40-40 Arrivasulla volèe dima il passante di dritto è in rete. 30-40 Splendida risposta negli ultimi centimetri di campo dell’azzurra! 30-30 Lunga la risposta dicol dritto. 15-30 In rete il back di rovescio della deutch. 15-15 Ace (1). 0-15 Bel rovescio diagonale diche poi sbaglia ...