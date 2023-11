LIVE Olimpia Milano-Valencia | Eurolega basket in DIRETTA | Armani a caccia di una vittoria al Forum

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, settima giornata di andata della regular season di. LADI REAL MADRID-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.45 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, settima giornata di andata della regular season di. Gli uomini di coach Ettore Messina vanno adi unaalper svoltare la stagione europea. L’...

Infine gli ultimi due gruppi, A e B : nel primo il Lille è di scena a Bratislava contro lo Slovan mentre l'Lubiana affronta il Klaksvik ; nel secondo il Gent capolista gioca sul campo del ...

LIVE | Olimpia Milano-Valencia, la diretta testuale RealOlimpiaMilano

LIVE Olimpia Milano-Valencia, Eurolega basket in DIRETTA: serve una vittoria scaccia crisi OA Sport

Al Forum di Assago per la giornata numero sette della stagione regolare di EuroLeague arriva il Valencia Basket (record 5-1) assiso al secondo posto della classifica dopo essere uscito con ...Palla a due alle 20.30 per Olimpia Milano e Valencia al Forum. Classifica allo specchio per le due squadre: 1-5 i biancorossi, 5-1 gli spagnoli. Facciano pure tre, tanto dopo la 5a scelta lo seguono ...