LIVE Olimpia Milano-Valencia 44-31 | Eurolega basket in DIRETTA | +14 Armani all’intervallo

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.20 23-12 e 21-19 i parziali di un primo tempo al termine del quale l’va al riposo con 14 punti di vantaggio sul. A tra poco per il racconto della ripresa su OA Sport. FINISCE IL PRIMO QUARTO! 44-31 TRIPLA di Mirotic, un minuto per chiudere il primo tempo. 41-26 1/2 Melli in lunetta. 40-26 Ancora liberi per ilche accorcia, 2/2 Davies. 40-24 Due liberi di Harper. 40-22 TRIPLA DI RICCI! 37-22 Lo si iscrive al tabellino del match. 35-22 Dentro il libero supplementare. 35-21 Schiacciata di Inglis che subisce anche fallo. 35-19 Tripla di Reuvers. 35-16 TRIPLA DI TONUT! C’è solo la squadra di Messina in campo ora. 32-16 Coast to coast di Flaccadori che si appoggia al vetro, 7’45” da giocare prima della sirena di ...