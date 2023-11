LIVE Olimpia Milano-Valencia 40-22 | Eurolega basket in DIRETTA | +18 Armani a metà secondo quarto

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-26 Ancora liberi per ilche accorcia, 2/2 Davies. 40-24 Due liberi di Harper. 40-22 TRIPLA DI RICCI! 37-22 Lo si iscrive al tabellino del match. 35-22 Dentro il libero supplementare. 35-21 Schiacciata di Inglis che subisce anche fallo. 35-19 Tripla di Reuvers. 35-16 TRIPLA DI TONUT! C’è solo la squadra di Messina in campo ora. 32-16 Coast to coast di Flaccadori che si appoggia al vetro, 7’45” da giocare prima della sirena digara. 30-16 2/2 Hines in lunetta. 28-16 Liberi di Ferrando. 28-13 Un libero di Pradilla per interrompere l’emorragìana. 28-12 TRIPLA DI TONUT DALL’ANGOLO! Non entra il libero aggiuntivo. 25-12 HINES! Canestro con fallo subìto, potenziale gioco da tre. INIZIA IL...