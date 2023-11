LIVE Olimpia Milano-Valencia 10-9 | Eurolega basket in DIRETTA | equilibrio in avvio | +1 Armani

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-9 TRIPLA di Mirotic. 10-9 Harper chiude un gioco a due, 4’32” per chiudere il primo parziale. 10-7 Poythress si appoggia al tabellone. 8-7 Schiacciata di Davies. 8-5 Tripla di Lopez Arostegui. 8-2 Piazzato di Mirotic, 6’45” da giocare nel primo quarto. 6-2 Taglio di Jovic che sblocca il punteggio del. 6-0 Tap-in in Mirotic dopo un rimbalzo offensivo. 4-0 Ne arrivano altri due percon Mirotic. Non entra il libero aggiuntivo. 2-0 POYTHRESS! Canestro con fallo subìto dal 2, potenziale gioco da tre. SI PARTE! 20.25 Cinque minuti alla palla a due del match, tra poco si parte. 20.20 In corso la presentazione delle squadre al “Forum”. 20.15 Alle 20.45 invece la Virtus Bologna sarà in campo in casa del Real Madrid, clicca qui per la. 20.10 ...