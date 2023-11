LIVE Milano-Stara Pazova | Champions League volley femminile in DIRETTA | lombarde avanti 12-7 nel primo set

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-10 Allungano le padrone di casa 15-10 Egonu mette a segno il punto per14-10 L’errore dellopermette adi tenere le distanze 13-9 Dopo il challenge punto per lo13-8 L’errore al servizio12-7 Allunga ancora il Verocon l’attacco di Egonu 11-7 Errore10-6 Attacco vincente di Miljevic 10-5 L’attacco vincente di Tica 10-4 Arriva un altro break point per le milanesi 9-4 Errore al servizio8-3 Mantiene il cambio palla la formazione di casa 7-2 Errore al servizio6-1 Ancora un punto per la formazione lombarda con ...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella partita- Pazova della Cev Champions League 2023/2024 di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi ...

LIVE Milano-Stara Pazova, Champions League volley femminile in DIRETTA: sfida insidiosa contro le serbe OA Sport

