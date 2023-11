LIVE – Milano-Pazova 25-15 | 25-16 | 19-17 | gironi Champions League femminile 2024 volley in DIRETTA

(Di giovedì 9 novembre 2023) Latestualedi Allianz Vero-Jedinstvo Stara, partita valevole per il girone A della Cev2023/di. Le ragazze di Marco Gaspari, finaliste della Supercoppa italiana, proseguono il tour de force con la prima partita nella massima competizione continentale per club. L’obiettivo è conquistare subito tre punti, ma non bisogna commettere l’errore di sottovalutare la compagine serba, che non parte certo battuta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il primo trofeo stagionale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 9 novembre all’Arena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella partita- Pazova della Cev Champions League 2023/2024 di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi ...

LIVE Milano-Stara Pazova, Champions League volley femminile in DIRETTA: sfida insidiosa contro le serbe OA Sport

Noyz Narcos e Salmo due concerti a Milano e Roma nel 2024 Billboard Italia

Al Forum di Assago per la giornata numero sette della stagione regolare di EuroLeague arriva il Valencia Basket (record 5-1) assiso al secondo posto della classifica dopo essere uscito con ...Sky TG24 Live In arriva a Genova. Dopo Courmayeur, Firenze, Bari, Venezia, Napoli, Milano e Roma, il canale all news si trasferisce, il 16 e 17 novembre, nel capoluogo ligure che ospiterà l’ultimo ...