LIVE Italia-Grecia | Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA | inizia un nuovo corso per le azzurre

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella prima partita di qualificazione agli2025 di. L’affronta laa Vigevano, che per la prima volta nella storia ospita, in quel del PalaEnichem, le. Qualificazione, si diceva. In realtà, qui per l’e la, ma anche per Germania e Repubblica Ceca, la questione neanche si pone. Poiché le quattro squadre ospiteranno la rassegna continentale, queste sono state posizionate in un girone a parte, che serve solo a determinare piazzamenti e miglioramenti o peggioramenti del ranking mondiale, che fa fede ...