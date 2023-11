LIVE Italia-Grecia 49-38 | Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA | azzurre in controllo a metà terzo quarto

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALaspende il timeout con 3’30” da giocare nelperiodo. Meno di 4? a fine. 49-38 1/2 Spanou. Spreafico prova a chiudere sul taglio centrale di Spanou, arriva il fallo e con esso i liberi. 49-37 Tabellata non dichiarata da tre di Spanou. 49-34 Arresto e tiro dalla media di Zandalasini con Villa che l’aiuta non poco! 47-34 SPREAFICO DA TRE! Il primo canestro come capitana azzurra! 44-34 Misterioso fischio contro Keys che vale il gioco da tre punti a Spanou, arriva anche l’aggiuntivo realizzato. 44-31 CHE PALLA DI CUBAJ PER VILLA! E l’appoggio è facile! 42-31 ZANDALASINI! Tripla frontale, è una forzatura, ma la parabola altissima entra! Primi due minuti che scorrono senza canestri. 20:58 Inizia il...