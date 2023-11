LIVE Italia-Grecia 39-31 | Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA | inizia il terzo quarto

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44-31 CHE PALLA DI CUBAJ PER VILLA! E l’appoggio è facile! 42-31 ZANDALASINI! Tripla frontale, è una forzatura, ma la parabola altissima entra! Primi due minuti che scorrono senza canestri. 20:58il20:56 Ultimi due minuti prima dell’inizio del. 20:53 Nel raggruppamento dell’, nettissimo 41-85 della Germania in Repubblica Ceca. Chiaramente la presenza di entrambe le Sabally, Nyara e Satou, per le tedesche ha un certo peso: una parte del gruppo è anche quella che vinceva gliUnder 18 2018 a Udine. 20:50 Si sono disputate varie partite dei gironi (quelli veri) che parlano di qualificazione in giro per l’Europa. Tra queste si segnala la clamorosa ...