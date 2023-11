LIVE Italia-Grecia 24-10 | Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA | Zandalasini trascinatrice | ottimo primo quarto azzurro

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –10;: Pavlopoulou 4 Si chiude così il, azzurre che hanno mostrato per larga misura una buonissima pallacanestro. 24-10 VERONA! Senza ritmo, ma segna! E per lei è importante prender ritmo in un inizio di stagione che l’ha vista più in difficoltà del solito. Prova la penetrazione dal lato destro Panzera prendendo la linea di fondo, subisce il fallo di Stamati. 21-10 Pavlopoulou s’infila su una linea di passaggio e appoggia facilmente. 21-8 Tiro senza ritmo di Stamati che va a segno. 21-5 1/2 Keys, ma c’è rimbalzo di Pan. Palla fatata diper linee centrali verso Keys che cerca l’appoggio, non trova il canestro, ma i liberi sì. 20-5 Entra e segna Pan ...