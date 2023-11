LIVE Fognini-Sonego 6-1 | 2-0 | ATP Metz 2023 in DIRETTA | confermato il break dal ligure

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Largo il rovescio di. A-40 Servizio e dritto. 40-40 PASSANTE DI ROVESCIO LUNGOLINEA DRITTO IN BUCA! A-40 Lungo il rovescio di40-40 Deliziona stop volley. 40-30 Ace -3-. 30-30 Altra prima di, bravo. 15-30 Prima al corpo. 0-30 Ha risposto ancora nei piedi! 0-15 Risposta nei piedi, approccio delizioso e volèe!!! 2-0 COMANDA IL PUNTO IN MODO CLAMOROSO!! SONTUOSO. Nulla può! 40-30 Risposta vincente di dritto. 40-15 Meraviglioso! Comanda il gioco e si muove come in passato e gioca una deliziosa volèe!! 30-15 Largo il dritto ancora. 15-15 Ed ecco la prima di. 0-15 GRAN passante di rovesci in ...