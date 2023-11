LIVE Fognini-Sonego 6-1 | 1-0 | ATP Metz 2023 in DIRETTA | break per il ligure anche nel 2°

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Risposta vincente di dritto. 40-15 Meraviglioso! Comanda il gioco e si muove come in passato e gioca una deliziosa volèe!! 30-15 Largo il dritto ancora. 15-15 Ed ecco la prima di. 0-15 GRAN passante di rovesci in corsao! 1-0. Un’altro errore di dritto di40-A Errore di dritto di. 40-40 Seconda al corpo. Dritto fuori. 30-40 Prima del torinese. 15-40 Altra rispostona di rovescio e doppia chance. Gli scambi li vince tutti Fabio. 15-30 Profondo il dritto di. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Non trova il dritto Lorenzo. Serve6-1. Con la prima il ...