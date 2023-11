LIVE Europa League | il Servette fa uno sgarbo a Mou | ok De Zerbi | Liverpool ko | Leverkusen agli ottavi Alle 21 lo Sporting e Gattuso

(Di giovedì 9 novembre 2023) Non solo Roma e Atalanta in questa grande serata di calcio europeo. L’torna in scena a partire d18.45. Il programma...

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - La Roma è chiamata a un appuntamento fondamentale nella quarta giornata diLeague in cui affronterà alla Fortuna Arena lo Slavia Praga nel match in programma alle 18.45. Con un successo la squadra di Mourinho si qualificherebbe infatti al prossimo turno con ben due ...

Diretta Slavia Praga-Roma 2-0: primo ko per Mourinho in Europa League LIVE Corriere dello Sport

Slavia Praga-Roma: come vederla in streaming (Europa League) Punto Informatico

Match point qualificazione per la Roma. I giallorossi scenderanno in campo alle 18.45 in casa dello Slavia Praga per centrare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con due turni… Leggi ...I giallorossi restano vicini al passaggio del turno nonostante il ko con lo Slavia: ecco cosa deve accadere nelle ultime due giornate del gruppo G ...