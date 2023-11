L’Italia perde il primato sul vino dopo 9 anni | chi l’ha superata

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 9 novembre 2023)viene scalzata dalla Francia dal trono dell’industria delnoveconsecutivi in vetta alla produzione mondiale. È l’effetto del cambiamento climatico che con piogge torrenziali, gelate premature e malattie delle piante hanno compromesso la resa dei vigneti e rovinato parte del raccolto di quest’anno. L’Organizzazione internazionale delle vigne e delha registrato un crollo generale del settore che ha portato la produzione su base globale a livelli così bassi che non si vedevano da oltre 60. E in questo quadro di crisi internazionale il nostro è tra i Paesi che ha fatto segnare il calo maggiore in confronto alla vendemmia dello scorso anno. Il crollo delSecondo le prime stime dell’Oiv sul 2023, la produzione mondiale di ...