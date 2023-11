Linus massacra Tananai di Holy Francisco | “Un jingle insufficiente”

Leggi su biccy

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il singolo didal titoloentra in testa al primo ascolto. Questo perché il testo è demenziale e il ritmo è martellante, eppure anon è piaciuto affatto. Ospite ad Amici per dare un proprio giudizio agli inediti dei cantanti,ha detto la sua anche suche conè arrivato ultimo in classifica con un votocon la sua “” si mette in gioco in questa gara inediti giudicata da! Il suo inedito è disponibile su tutte le piattaforme digitali, ascoltalo ora, clicca qui https://t.co/3IaHMEkbf6 #Amici23 pic.twitter.com/DLkg0OWAn2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 9, ...