L' Inter fa la padrona anche a Salisburgo e vola agli ottavi | al Napoli mancano Oshimen e Spalletti

Chi va più vicino al gol è invece l'. Bastoni si abbassa per deviare di testa un calcio di punizione, ma sfiora il palo. E poco dopo al 41', Frattesi, liberissimo in area, all'altezza del rigore,...

Inter padrone delle quote scudetto: Juventus prima rivale, più ... Calciomercato.com

napoli inter champions Tiscali

Il solito Lautaro contro il Salisburgo trascina i nerazzurri alla qualificazione. I partenopei sprecano e non vanno oltre il pari con l'Union Berlino Il pareggio di Napoli, 1-1 contro l’Union Berlino, ...La gara è spigolosa: l’Inter non riesce a far valere il suo maggior tasso tecnico ... il ‘Toro’ prima impegna il portiere dei padroni di casa in una parata con l’aiuto della traversa, poi trasforma il ...