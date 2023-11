L’Inter al Mondiale per Club | prima italiana! Le altre già dentro ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023)si è guadagnato il pass per accedere al prossimoperdel 2025.squadra italiana a farlo. I nerazzurri non sono da soli. TRAGUARDO ? Da Salisburgo,ritorna a casa non solo con la qualificazione agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo, ma con la prestigiosa aritmetica di poter disputare nel 2025 il nuovoper. Quello a 32 squadre divise in otto gironi. La Beneamata è laitaliana a staccare il pass, in attesa di Milan, Napoli e Juventus. Lesquadre nostrane speranzose di volare negli USA tra due anni. Il torneo avrà cadenza quadriennale e sarà composto da 12 europee, sei sudamericane, quattro africane, quattro asiatiche, quattro centro/nord americane, ...