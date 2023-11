L’immunoterapia contro il cancro e perché nelle donne funziona meno

Leggi su panorama

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nella curailha rappresentato, ormai da anni, una svolta decisiva: farmaci in grado di attivare le difese del sistema immunitario, spesso ingannato dalle cellule cancerose, e di potenziare quindi le difese naturali del nostro organismo nei confronti della malattia. Uno studio condotto da Fabio Conforti, oncologo medico all’Ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo (pubblicato su Lancet Oncology), ha dimostrato però che uomini emalati di tumore rispondono in modo diverso al: in pratica, il beneficio è circa il doppio nel genere maschile rispetto a quello femminile. Ora, un nuovo importante progetto di ricerca del prof. Conforti in Humanitas Gavazzeni, con il supporto dei fondi del 5 per mille di Fondazione Humanitas per la Ricerca, ha come obiettivo ...