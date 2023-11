Liliana Segre alla Commissione contro l’odio | «Bisogna fermare la spirale di violenza | si piangono i bambini di ogni nazionalità e credo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 novembre 2023) La senatrice a vitasi è oggi collegata in videoconferenza con lastraordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione al, di cui è presidente. Un in, come ha spiegato lei stessa, che «è la conseguenza delle vicende terribili che si sono consumate e si stanno consumando in Medio oriente in questo mese.ladi odio e liberare tutti gli ostaggi, ma anche proteggere i civili e porre fine a tutte le forme di». «In Italia e in Europa – ha aggiunto – si sono avute manifestazioni di antisemitismo che richiedono un’azione decisa delle istituzioni preposte e un impegno convergente di tutte le forze politiche». ...