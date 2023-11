LIBERI TUTTI | BIANCA GUACCERO | “ABBIAMO COMBATUTTO CONTRO I GIGANTI E AVUTO QUELLA SANA FOLLIA”

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 9 novembre 2023)condotto daè stato sospeso per bassi ascolti. L’avventura nel prime time di Rai2 è durata solo tre puntate, ovvero la metà di quelle che inizialmente sarebbero dovute andare in onda. La crisi che si sta impossessando di Rai2 (neparlato qua), non sta facendo sconti a nessuno, neanche a!.ha commentato sui social la chiusura.combattuto, nuotatocritiche feroci, e talvolta con paragoni improbabili… Tenacemente provato a farvi arrivare tutto l’amore chedentro. Edanche“san ...