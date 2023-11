LIBERI TUTTI | BIANCA GUACCERO | “ABBIAMO COMBATUTTO CONTRO I GIGANTI E AVUTO QUELLA SANA FOLLIA”

(Di giovedì 9 novembre 2023)condotto daè stato sospeso per bassi ascolti. L’avventura nel prime time di Rai2 è durata solo tre puntate, ovvero la metà di quelle che inizialmente sarebbero dovute andare in onda. La crisi che si sta impossessando di Rai2 (neparlato qua), non sta facendo sconti a nessuno, neanche a!.ha commentato sui social la chiusura.combattuto, nuotatocritiche feroci, e talvolta con paragoni improbabili… Tenacemente provato a farvi arrivare tutto l’amore chedentro. Edanche“san ...

Bene,spazio nella memoria del cellulare. Qualcun altro ti dirà "ah sei tu Ma quanto ... Non è sempre facile, ma è alla portata di. Il facile sono capaci a farlo. E se non hai cura ...

‘Liberi tutti’, un altro flop: su Rai 2 chiude il programma con Bianca Guaccero la Repubblica

Bianca Guaccero e la chiusura di «Liberi tutti!»: «Abbiamo nuotato contro critiche feroci» Corriere della Sera

Manca solo l'ufficialità della Rai, ma l'accordo sarebbe già stato raggiunto: Pino Insegno non condurrà L'Eredità su Rai 1 dopo il flop de Il mercante in fiera.Milano, 10.11.2023 –Avere successo nell’ecommerce è il sogno di molti imprenditori digitali. Quello che tuttavia molti non sanno è che creare un impero commerciale in questo settore, che sia anche ris ...