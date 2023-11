Lettera aperta al Presidente della Comunità Montana Monte Santa Croce

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roccamonfina. Vogliamo porre delle domande al nostro caro amico Franco Lepore, il: Lei ogni quando viene remunerato? Ha mai avuto “l’ebbrezza” o lo sconforto e l’avvilimento di aspettare 1 anno per ricevere il Suo stipendio? Che cosa avrebbe fatto, se il Suo datore di lavoro le avesse fatto attendere 1 anno per avere una miseria di mensilità? Miseria perché, ricevere nel mese di ottobre 2023 la mensilità di novembre 2022, vale a dire che laha ben pensato, in vistasagracastagna a Roccamonfina, di “regalare” una mensilità ai Suoi operai, così da poter ...