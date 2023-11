Legge 104 e scelta della sede di lavoro | cosa fare per far valere i propri diritti

Le educatrici vengono sostituite solo dopo cinque giorni, quindi per esempio se una sta via tre giorni per un lutto o utilizza la, il posto resta scoperto. Non ci sono supplenze. E ti ...

Legge 104, cambiano le regole sulla disabilità: tutte le novità QuiFinanza

Al via il nuovo portale per il monitoraggio dei permessi legge 104 NT+ Enti Locali & Edilizia

il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992 oppure un parente o affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge ...Dall’Ape sociale a Opzione donna, il governo rende più difficile l’uscita anticipata dal lavoro: mannaia anche sulle nuove generazioni ...