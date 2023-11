Lega Serie A | dodicesima giornata dedicata alla campagna “Un gol per la ricerca”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) In occasione delladi campionato, le squadre dellaA scendono in campo al fianco di Fondazione AIRC e invitano i propri tifosi a segnare Un Gol per laa sostegno dei giovani talenti della scienza. Un’iniziativa corale che si rinnova con successo da ventisette anni grazie al prezioso sostegno di FIGC,A, TIM e AIA e al supporto dei media sportivi. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa e lo speaker della squadra di casa leggerà un messaggio per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti. Inoltre, il podio portapallone sarà personalizzato con l’adesivo dedicato ad AIRC. Infine i dirigenti, allenatori, calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca ...