Lecce | Pongracic | «È stata una partita dura per noi a Roma Il Milan…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Marin, difensore centrale del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Milan Marin, difensore centrale del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Milan. PAROLE – «Èunaper noi a. Credo che abbiamo fatto un’ottimadal decimo minuto. Abbiamo giocato bene, con personalità, giocando da squadra e creando molte occasioni. È moltoper noi tornare a casa senza punti dopo quello che abbiamo fatto. Non abbiamo avuto tempo per pensare alla delusione, ci siamo rimessi subito al lavoro per preparare lacontro il Milan. Siamo sempre pronti a competere contro ...