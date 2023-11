Lecce-Milan | le probabili formazioni | Pioli ne cambia due rispetto al PSG

Juventus 45 (mln) - Jeep30 - Emirates Fiorentina 25 - Mediacom Inter 18/20 - Qatar Airwais ...3 - Civitus Genoa 1,2 - Pulsee Hellas Verona 1,2 - Sinergy Udinese 1,2 - Regione FVG1 - Deghi ...

Seri A: Lecce-Milan Agenzia ANSA

Dopo la straordinaria vittoria in Champions contro il Paris Saint-Germain, il Milan si rituffa in campionato dove sabato pomeriggio sarà impegnato contro il Lecce al Via del… Leggi ...Sabato pomeriggio il Milan affronterà il Lecce in campionato. Non ci sarà Pulisic, alle prese con una contrattura. Occasione per Cukwueze Occasione giusta. Sabato pomeriggio il Milan affronterà il ...