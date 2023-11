Lecce-Milan | è l’ora di Chukwueze | enorme chance per il nigeriano

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pulisic non verrà convocato per il match contro il: scatta quindi in casadi Samuel. Ilavrà l’di mettersi in gioco e di mostrare le proprie qualità da titolare contro i salentini. Con ogni probabilità infatti Stefano Pioli dovrebbe schierare l’ex Villareal dal primo minuto sulla corsia destra, con il ballottaggio Okafor-Leao (il portoghese non è al meglio) sulla fascia sinistra. Al netto di qualche match a vuoto da subentrante, bisogna sottolineare come le partite in campionato in cuiha giocato titolare sono state assolutamente incoraggianti. Samuel ha risposto bene sia contro il Genoa che contro il Cagliari, ed in particolar modo contro gli isolani. In Sardegna, schierato a destra, si era ...