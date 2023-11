Le unghie milkshake sono il nuovo trend dell’inverno 2023

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tutte le manicure finite inquest’anno erano praticamente tutte a base di latte. E siamo partit* dalle glazed, fino ad arrivare a qualsiasi tipologia di gusto al latte, che fosse col caffé o al gusto zucca, al gusto cannella. Le bevande ne hanno fatto da padrone. E non poteva accadere diversamente per questo inverno con le, un frullato al gusto comunque latte. Tutto è iniziato con le “milk bath”, come quelle viste quest’estate su personaggi del calibro di Rihanna e Kourtney Kardashian, con lo smalto bianco e semitrasparente che rende l’unghia naturale perfetta. Qual è la differenza, rispetto a quella che erano inquest’estate? Leun passo avanti rispetto alla manicure lattea, essendo più ...

Bubble bath nails, la manicure dall'eleganza discreta Vanity Fair Italia

Celebrità come Selena Gomez hanno sfoggiato unghie lattiginose e rosate in una variante conosciuta come “Fall Pink Milkshake Mani,” ideata dal noto nail artist Tom Bachik. Questo look, caratterizzato ...Toni rosati delicati e lattiginosi vestono le unghie di un'eleganza senza tempo. Un passe-partout che non conosce stagione, perfetto per ogni tipo di occasione ...