Le implicazioni ambientali e climatiche delle dimissioni di António Costa

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il primo ministro portoghesesi è dimesso il 7 novembre dopo aver scoperto di essere indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta che riguarda la concessione di permessi per estrarre litio in due giacimenti situati nel Nord del Portogallo e produrre idrogeno verde nell’impianto di Sines, uno dei principali porti e centri industriali del Paese. In carica dal 2015, negli ultimi anniha fissato obiettivi climatici ambiziosi per il Portogallo e ha promosso grandi progetti e investimenti nel settoreenergie rinnovabili. Le suepotrebbero vanificare i suoi sforzi per accelerare la transizione energetica portoghese e gettare un’ombra sui progetti già in corso. Le presunte irregolarità che hanno portato alledi...