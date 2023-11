Le critiche del Fondo monetario internazionale alla manovra di Meloni

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ladel governonon contiene le riforme necessarie al Paese e non spinge la crescita. Lo dice il, confermando la previsione del Pil allo 0,7 per cento, contro l’1,2 per cento prospettato da Palazzo Chigi, per il prossimo anno. Nella legge di bilancio italiana, spiegano da Washington, mancano le riforme strutturali. L’Italia dovrebbe «aumentare la produttività» e «lavorare duro per spendere bene i fondi del Pnrr». Cosa che, per ora, non avviene. «Abbiamo consigliato al governo italiano di anticipare l’aggiustamento e di essere più ambizioso, nonché di pensare anche a riforme di bilancio strutturali e favorevolicrescita, che non sono previste nella bozza di bilancio 2024», ha spiegato il direttore del Dipartimento europeo del ...