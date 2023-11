Le condizioni di Bruce Willis sono sempre più gravi | Arrivano brutte notizie dalla moglie

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pubblicato il 9 Novembre, 2023 Nel giro di pochi mesi la vita di, uno degli attori più amati di Hollywood, è stata letteralmente stravolta: prima l’addio al cinema per l’afasia e poi la terribile diagnosi di demenza frontotemporale, che gradualmente sta cancellando i suoi ricordi e sta comportandodisfunzioni nel linguaggio e nei movimenti. Da un po’ di temponon riconosce i familiari e infatti non ha riconosciuto Demi Moore, la sua ex, quando è andato a fargli visita, cosa che ha profondamente scosso l’attrice. La disperazione di Demi Moore Demi Moore, sposata condal 1987 al 2000, è rimastamolto legata all’attore, anche quando lui si è risposato con l’attuale ...