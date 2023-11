Lautaro Martinez | «Inter maturata! Sto vivendo momento importante»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023)ha segnato il gol che ha deciso Salisburgo-. Tutta la soddisfazione del ‘Toro’ nel post-partita di Sky Sport CRESCITA –ha deciso con un gol Salisburgo-. Le sue parole nel post-partita: «Sono le partite che a volte quelli che stanno in panchina possono essere importanti. Quando entra bisogna sempre cercare di una mano alla squadra. Anche all’inizio abbiamo fatto una buona partita, nel secondo più puliti nel gioco con occasioni importanti e possesso di palla. Qualificati con due turni d’anticipo? Significa tanto, vuol dire che stiamo maturando tanto in questo aspetto. Ogni anno stiamo crescendo, in questo percorso con l’abbiamo fatto un ottimo lavoro. Stiamo capendo come si deve giocare nell’. Sono ...