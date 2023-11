Latina Il Sindaco incontra l’Ente nazionali sordi | “necessaria manutenzione nella sede di via Bucarest”

(Di giovedì 9 novembre 2023)- L’amministrazione comunale diaperta alle istanze della sezione provinciale dell’Ens, Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei. IlMatilde Celentano, nei giorni scorsi, ha visitato insieme al consigliere Mauro Anzalone, laEns di viando il presidente Biagio Meschino, Gisella Reale, interprete Lis ed altri associati e collaboratori L'articolo Temporeale Quotidiano.

Insieme a Pane c'erano ildie rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni italiani. "Nessuna auto candidatura, nemmeno la nostra, senza che sia prima pubblicata la CNAI e si sia ...

Capitale cultura, proposta al sindaco la e-bike “Latina” Comune di Latina

Il Sindaco incontra l’Ens: “Necessario procedere a interventi di ... Comune di Latina

Gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Latina per il rilascio dei documenti torneranno in centro a gennaio. È il fulcro della riorganizzazione degli uffici comunali decisa ...L’area di Trino e Saluggia vede nel raggio di pochi chilometri in Piemonte il 73% di rifiuti radioattivi e il 90% dei materiali di scarto ...