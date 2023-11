L’Atalanta vola in Europa League | la Roma crolla in trasferta Sigillo Fiorentina in Conference League

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dopo l’eccellente campagna in Champions, caratterizzata da tre vittorie e un pareggio, l’Italia ha schierato tre squadre tra. Sono arrivati due successi (Atalanta nella seconda competizione per importanza,nel torneo più giovane) e la sconfitta dellanella manifestazione cadetta.ha sconfitto lo Sturm Graz per 1-0 di fronte al proprio pubblico, che festeggia una splendida vittoria giunta al gol siglato da Djimsiti al 50?. La Dea ha conquistato la terza vittoria stagionale in, rimettendosi in moto dopo il pareggio di due settimane fa ottenuto contro la compagine ...