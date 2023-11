L’asta delle leggende della F1 della Scuderia AlphaTauri

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 9 novembre 2023) Laha invitato tutti gli appassionati dell’F1 e non solo a rivivere le pietre miliaricorse attraverso un’asta esclusiva in collaborazione con Catawiki Riconosciuta come la culla dei più formidabili talentiF1! Dacome Sebastian Vettel, al tre volte campione del mondo in carica, Max Verstappen: lainvita gli appassionati di motorsport a rivivere le pietre miliaricorse attraverso un’asta esclusiva in collaborazione con Catawiki. L’evento si terrà dal 9 al 19 novembre, e presenterà i cimeli dei piloti che hanno lasciato il segno nella prestigiosa eredità. Parte delcomprende ...