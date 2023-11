“Lasciate Gaza e sopravviverete” | ma direste lo stesso se sotto le bombe ci fossero occidentali?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Per legittimare lo sterminio dei palestinesi da parte dell’esercito israeliano si fa ricorso alle giustificazioni più ignobili e surreali. “Il numero delle vittime è gonfiato” (che è anche il primo argomento di chi nega l’Olocausto); “non è una prigione a cielo aperto perché da un lato c’è il mare”, replica Annalisa Chirico a Moni Ovadia (giusto, i palestinesi potrebbero fuggire a nuoto); !Israele bombarda perché ha diritto a difendersi! (“La miglior difesa è l’attacco”, diceva Benito Mussolini). C’è però un argomento particolarmente odioso: sì, leisraeliane avranno pure ucciso 10mila palestinesi in maggioranza donne e bambini, “ma perché non si sono spostati, come gli aveva raccomandato di fare Israele, avvisandoli mediante lancio di volantini che avrebbe bombardato le loro case?”. Tralasciamo il fatto che, come evidenzia l’Onu e ...