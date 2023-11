L’arte è un esercizio di immaginazione | proprio come la crisi climatica

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 novembre 2023) Bergamo, Italia, Europa. Quella che all’apparenza sembra la tipica ex fabbrica danese o olandese riconvertita a hub culturale, in realtà è il cuore di un intervento di «rigenerazione urbana» che renderà a misura d’uomo uno dei principali poli industriali del Paese (e del Continente). Ci troviamo in via San Bernardino 141, di fianco al PalaGhiaccio e nei pressi della strada statale 671 della Val Seriana, che ha dato il nome a uno spazio di cui sentiremo parlare a lungo. Gres art 671, promosso su iniziativa del Gruppo Italmobiliare con Fondazione Pesenti, è il risultato di un impeccabile lavoro di riqualificazione che,ha spiegato il sindaco Giorgio Gori al taglio del nastro, «proietta l’idea di una Bergamo europea», una Bergamo che non vuole fermarsi alla nomina – assieme a Brescia – di capitale della cultura 2023. Ph. Marco PesentiGres art 671 è un’ex fabbrica ...