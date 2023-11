La TNA fa sul serio | Probabile il lancio di un videogame | il secondo dal 2008

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il mondo del wrestling in continuo fermento. Con la cementificazione della AEW con uno status di spessore all’interno delle TV statunitensi e la costanza impeccabile della WWE da decenni, anche la TNA è pronta a riprendersi tutto quello che “è stata” negli anni precedenti. Il presidente Scott D’Amore è pronto a fare sulcon progetti ambiziosi, in particolar modo nell’ambito del gaming. Progetti “Certo che avremo voglia di espanderci a livello di action figures e video game che tanto vanno d’accordo con la questa generazione. Guardate la AEW. Hanno investito tanti soldi e sacrifici e stanno raccogliendo i propri frutti. L’intenzione è quella di rimetterci sulla mappa, seriamente! Nulla di affrettato, non ho voglia di produrre un qualcosa di marginale. Uscirà nel 2024? No. Ci faremo sotto quando il momento sarà propizio!”.