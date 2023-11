La svolta in Vaticano | un’apertura importante | “Sì al battesimo ai trans e i gay possono fare i padrini”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023) Novità dal, peressuali e omosessuali. Nulla osta che anche ipossano chiedere e ricevere ilanche esseree testimoni di nozze in chiesa. Via libera anche aomosessuali che convivono con un’altra persona, basta che conducano “una vita conforme alla fede”. Ad affermarlo, come scrive Ansa, è stato il Dicastero per la Dottrina della Fede – guidato dal cardinale Victor Manuel Fernandez – in risposta a dei quesiti che erano stati inviati a luglio da mons. José Negri, vescovo di Santo Amaro in Brasile. Sono le indicazioni che arrivano dal Dicastero per la Dottrina della Fede, guidato dal cardinale Victor Manuel Fernandez. Risponde ad alcuni quesiti che erano stati inviati al Dicastero a luglio 2023 da mons. José ...