La svolta di Bergoglio su gay e trans fa esultare il mondo Lgbt Luxuria | “Il mio parroco mi cacciò”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Via libera ae gay come testimoni di nozze o padrini di battesimo: alla vigilia di Ognissantiha firmato l’atto ufficiale. Ma il documento è stato reso noto solo in queste ore.«Unessuale – che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e ad intervento chirurgico di riattribuzione di sesso – può ricevere il battesimo, alle medesime condizioni degli altri fedeli, se non vi sono situazioni in cui c’è il rischio di generare pubblico scandalo o disorientamento nei fedeli. LEGGI ANCHE Nel prossimo conclave un cardinale pedofilo e il nunzio che ha tolto il crocifisso per Napolitano “Il Papa vuole rivoluzionare il Conclave: diritto al voto a laici e donne”. della sala stampa vaticana Il documento sue gay approvato alla vigilia di OgnissantiNel caso di bambini o adolescenti con ...