La sveglia di Draghi alla debole Europa

(Di giovedì 9 novembre 2023) Non si governa senza élite, non si decide senza il popolo. Ogni volta che Marioparla mi viene in mente la distanza (e il necessario collegamento) tra governanti e governati. L'ex banchiere centrale fu provvidenziale per uscire dalle sabbie mobili del governo giallo -rosso guidato da Giuseppe Conte, un esecutivo -disastro che vantava come ministro dell'Economia quello che poi sarebbe diventato il peggior sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. L'ex banchiere centrale arrivò a Palazzo Chigi con il larghissimo sostegno delle forze politiche (dopo una manovra da manuale del sottosopra firmata da Matteo Renzi), rimise in carreggiata la macchina tricolore finita in testacoda, fece il lavoro che serviva in un contesto da “stato d'eccezione”, ma poi mancò l'aggancio con l'elezione al Quirinale per insufficiente lettura (e pratica) del terreno parlamentare, inesperienza del ...