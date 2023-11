La stanchezza politica di Schlein e il rischio irrilevanza del Pd

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 novembre 2023) Sbaglia Ellya dire «sono stata eletta per quattro anni». Possibile che lo dica ma non lo pensi sapendo benissimo ciò che sanno tutti: un partito politico non è come il Parlamento che ha una legislatura davanti a sé (a parte che può sempre essere sciolto anticipatamente), ma è un organismo che ha una sua vita propria costantemente sub judice. Sicchénon ha una scadenza precisa: più semplicemente, la sua tenuta dipende dalle cose, cioè dai risultati concreti che riuscirà a portare a casa. Finora da questo punto di vista il carniere della leader del Pd non è certo stracolmo. Conquiste legislative, risultati elettorali, smalto organizzativo: non c’è da stare allegri. Adesso l’immagine di Elly è buona – battagliera martedì sera da Giovanni Floris e ieri sera da Bruno Vespa – ma soprattutto se non esclusivamente per i suoi sostenitori, ...